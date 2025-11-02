イギリスで、ロンドンに向かう特急列車内で複数人が刺される事件が起きました。10人が搬送され、9人が重体です。【映像】列車が緊急停止した現場の様子現地警察などによりますと、11月1日夜、イングランド中部ドンカスター発ロンドン・キングスクロス駅行きの特急列車内で「人が複数刺された」と通報がありました。列車は、途中のケンブリッジシャー州・ハンティンドン駅で緊急停止しました。10人が病院に搬送され、9人が重体