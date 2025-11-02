祖母から母へ、母から娘へ、師匠から弟子へ、世代から世代へ、そして未来へ――。週替わりで登場する案内人が「美しき伝承」をテーマに、自らが継承したかけがえのないものを通じて、未来へつなぐ心の遺産「レガシー」を紹介する番組『美レガシー』。11月2日（日）放送の同番組では、ドミニカ共和国大使館へ。ドミニカ共和国に代々受け継がれてきた「メレンゲ」と呼ばれる大切な踊りを、同国大使が紹介する。【映像】TVerで無料見