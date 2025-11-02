東洲斎写楽筆「二代目瀬川富三郎の大岸蔵人妻やどり木と中村万世の腰元若草」（画像：国立文化財機構所蔵品統合検索システム）【写楽の描いた役者絵】役者のリアルな表情にフォーカスをあてながら、それをデフォルメ。役者が持つ個性をしっかりとらえて、迫力溢れる作品で観る者の度肝を抜いた。NHK大河ドラマ「べらぼう」では、江戸のメディア王・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を中心にして江戸時代中期に活躍した人物や