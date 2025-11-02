この記事をまとめると ■TNGAは単なる車体構造ではなくトヨタのクルマの設計思想そのものを表す ■大きく変化する社会を見据えた柔軟な設計思想が10年前から始まっていた ■トヨタはTNGAを軸にして社会変化に対する多様性をもち続けることができている トヨタのTNGAってなんだ？ トヨタのクルマを語る上で、TNGAという表現をよく聞く。トヨタ・ニュー・グローバル・アーキテクチャの略称だ。直訳すれば、新世代の世界市場向け車