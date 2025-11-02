キリンビールは、缶ビール「一番搾り とれたてホップ生ビール」を、2025年11月4日から期間限定で発売する。調和がとれた飲みやすい味わい麦のおいしいところだけを搾る「一番搾り製法」で作る「一番搾り」ブランドから期間限定商品が登場。国内最大級のホップ産地・岩手県遠野市で、今年収穫したばかりの生ホップを収穫後24時間以内に急速凍結して使用。旬のおいしさを感じられる、調和がとれた飲みやすい味わいとなっている。容量