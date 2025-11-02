◇MLBワールドシリーズ第7戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間2日、ロジャース・センター)ドジャースの山本由伸投手が8回にブルペンで投球練習を開始しました。山本投手は前日6回1失点で勝利に貢献。最終第7戦はベンチにいましたが、5回にブレーク・スネル投手とともにブルペンへ移動しました。チームは2点を追う8回にマックス・マンシー選手のソロホームランで1点差へ。裏ではブレーク・スネル投手とともに、ブルペンで投球練