ワンオペ育児で追い詰められ、プレッシャーで押しつぶされそうな毎日を送っていた筆者。そんな時、義姉の何気ない一言で救われました。子育てはもっと肩の力を抜いて良いのだと学んだ筆者の育児エピソードです。 不安だらけの初めての育児 長男が生まれたばかりの頃、私はワンオペで育児をしていました。夫は仕事が忙しく、毎日深夜帰宅、お互い実家が遠く、頼れる人もいません。 息子は抱っこをしていないと一日