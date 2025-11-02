「横浜市長杯、千葉経大−創価大」（２日、横浜スタジアム）２３日のドラフト会議で、阪神から１位指名された立石正広内野手（創価大）が、指名後初の公式戦でいきなり本塁打を放った。４点リードの五回、２死一塁から直球を捉え、右翼席へ弾丸ライナーの一発を突き刺した。球場が大歓声に包まれる中、立石は右手を突き上げダイヤモンドを一周した。