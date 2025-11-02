2日、熊本県宇土市の宇土マリーナでは秋の味覚を集めた収穫祭や初めての綱引き大会が開かれ、大人も子どもも一緒になって楽しみました。 この「宇土マリーナ綱引き大会」は地域の絆を深める交流イベントして今年初めて開かれたものです。 初代王者を勝ち取ろうと集まったのは15チーム。大人の部、子どもの部に分かれトーナメント制で勝負します。参加者たちは それぞれのチームの威信をかけて力を