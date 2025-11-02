「ヤクルト秋季キャンプ」（１日、坊っちゃんスタジアム）ヤクルトの秋季キャンプが初日を迎え、奥川恭伸投手（２４）がブルペン投球を行った。アップ後、すぐに向かった先はブルペンだった。池山隆寛新監督ら首脳陣も見守る中、黙々と腕を振り、状態の良さを披露した。今季は自身初の開幕投手を務めたが、１８試合の登板で４勝８敗、防御率４・３２と不本意だった。「よくないです、こんな数字だったら。毎年、危機感を持