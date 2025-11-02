元AKB48で女優の前田敦子（34）が、1日放送のTBS系「人生最高レストラン」に出演。AKB時代の自身の゛問題行動゛を明かした。前田は、当時のグループ総監督のタレント高橋みなみ（34）のリーダーシップについて、「すごく厳しかったので。私たちをまとめてくれて」と話した。MC加藤浩次（56）に「怒られるの、あっちゃん？」と聞かれると「全体リハーサルとか、大きなコンサートがあった時にいつまでも参加しないとか…」と答えた。