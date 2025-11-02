地震や豪雨で被災した奥能登の19の河川について県は、4日から本格的な復旧工事に着手すると発表しました。県では地震や豪雨で被災した奥能登2市2町にある45の河川のうち、34の河川で国の権限代行制度も活用し土砂を撤去するなどの応急復旧を完了しています。こうしたなか県は、民家が近くにあるなど優先度が高い19の河川であさってから本格的な復旧工事に着手すると発表しました。工事は輪島市の河原田川から開始し、2028年度末ま