桃月なしこが、10月30日発売の「PARADE」の表紙に登場。アザーカット6枚が公開された。 桃月なしこ「PARADE」 桃月なしこ「PARADE」 桃月なしこは、昨年までテレビ東京系『おはスタ』に金曜レギュラーとして出演し、金曜日内の「なしことホテイソンの！アニポケチャンネル」というレギュラーコーナーで自身が大のファンであるテレビアニメ『ポケットモンスター』の企画を担当。 また、MBS/TBSドラマ『灰色の乙女』では海