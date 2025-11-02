豪雨と地震の複合災害を想定した県の防災訓練が、きょう、かほく市で行われました。県の防災総合訓練は、防災機関の連携強化などを目的に、毎年実施しているものです。線状降水帯による、局地的な豪雨が発生したあと、震度7の地震が発生した想定で行われ、住民や医療機関、自治体など、およそ100の機関、1万人が参加しました。高松中学校では、防災士や自主防災組織が中心となり、避難所の開設や運営などの訓練が行われたほか、能