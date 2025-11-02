「本格焼酎の日」の1日、福岡市の櫛田神社で九州各地の蔵元が参加して焼酎文化の発展を祈願する神事が行われました。11月1日は「本格焼酎の日」とされています。1日午後、福岡市博多区の櫛田神社で行われた「焼酎発展祈願祭」には九州の6つの県から11の蔵元が参加し、それぞれの焼酎を奉納して焼酎文化の発展を祈願しました。焼酎や日本酒、みりんなどの「伝統的酒造り」は去年、ユネスコ無形文化遺産に登録されています。■SHO-CH