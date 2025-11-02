歌手の西野カナが1日までにインスタグラムを更新。オフショットを多数公開すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】“平成の歌姫”、黒髪が新鮮カジュアルな装いで笑顔で手ハート西野が「デジカメ買ったんや〜最近はプリプロしたり、クリスマスライブの準備したりしてるよ」と投稿したのは多数のオフショット。複数公開されている写真には、マイクの前でカメラを見つめ手ハートポーズをする様子や、デニムジャケット