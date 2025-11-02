◆第２３回大阪市長杯争奪関西地区大学選手権大会第２日▽敗者復活１回戦立命大６―１大産大（２日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）１４日開幕の明治神宮大会第２代表を懸けた敗者復活１回戦で、立命大の遠藤翔海（かける、４年）＝京都共栄学園＝があと２人で完全試合を逃した。９回１死で大産大の代打・三枝優大（４年）＝大阪＝に左翼線二塁打を浴びた。なおも１死三塁で二ゴロの間に失点し、無安打無得点も完封もならなかった。「