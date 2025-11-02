ウクライナも熱望する高性能ミサイルのメーカーが川重に接近か2025年10月17日、ロイターなどの複数メディアが、ドイツの防衛装備品メーカーであるタウルス・システムズ（以下タウルス）と川崎重工業が、巡航ミサイル向けエンジン技術で協力を検討していると報じました。そのミサイル、エンジンはそれぞれどういったものなのでしょうか。【小さっ！】これが「輸出されてミサイルになるかもしれない純国産エンジン」です（画像）