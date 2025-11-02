阪神からドラフト1位指名を受けた創価大・立石正広内野手（22）が、2日の横浜市長杯1回戦、千葉経大戦で「3番・二塁」で先発し、第3打席で弾丸ライナーの一発を決めた。4―05回2死一塁で打席が回ると、外角低めに反応。逆方向へ勢いよく伸びたライナー性の打球は、そのまま右翼席へと突き刺さった。衝撃の一打が、スタンドはどよめいた。阪神からドラフト1位指名を受けて以降、これが初めての公式戦。華々しい“虎1号”を飾