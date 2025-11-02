バレーボール女子日本代表のフェルハト・アクバシュ監督（39）が自身のSNSを更新し、ドイツ1部リーグのドレスナーSCにレンタル移籍している秋本美空との2ショット写真を掲載した。トルコ出身のアクバシュ監督はSNSに日本語で『成長』の一言を添え、秋本のドイツでの活躍に満足気な表情を見せている。さらに今後はイタリアに行く予定もあるという。イタリアのセリエAには女子日本代表のキャプテン石川真佑（25、ノヴァーラ）やセッ