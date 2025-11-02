韓国・仁川（インチョン）で10月、歩道を歩いていた母娘が、電動キックボードと衝突する事故がカメラにとらえられた。母親は娘をかばおうとして身を挺し衝突。運転していたのは中学生2人で、現場は一時騒然となった。2人乗りの電動キックボードが親子と衝突韓国・仁川で10月18日に撮影されたのは、突然、家族に襲いかかった悲劇の瞬間だった。この日、休日でにぎわう歩道を、母親が幼い娘の手を握りながら歩いていた。その時、前方