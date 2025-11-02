こだわりの豆と焙煎で入れたコーヒーを楽しめるイベントが秋田市で開かれていて、多くの人でにぎわっています。JR秋田駅前で開かれている「あきたコーヒーフェス」は県の内外のコーヒー専門店15店舗が一堂に会しこだわりの一杯を販売しています。品質管理を徹底したコーヒー豆を適切な焙煎方法で淹れた「スペシャルティコーヒー」を多くの人に味わってもらいたいと企