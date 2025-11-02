LOTポーランド航空は、ワルシャワ〜ボローニャ線を2026年3月31日に開設する。土曜を除く週6往復を運航する。機材はボーイング737-8型機を使用する。所要時間はワルシャワ発、ボローニャ発ともに2時間10分。ワルシャワとボローニャ間はこの他に、ウィズエアがショパン発着、ライアンエアーがワルシャワ郊外のモドリン発着で運航している。■ダイヤLO327ワルシャワ（08：30）〜ボローニャ（10：40）／月・水・金LO329ワルシャワ