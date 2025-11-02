丸亀市のレオマリゾートで、冬の訪れを告げるイルミネーションの点灯式が昨夜行われました。 【写真を見る】3Dホログラムのマツケン四国最大級のイルミネーション！ 点灯式にゲストで登場したのは俳優の松平健さんです。あの「マツケンサンバII（ツー）」にあわせて… 「いきます！オレ！」高さ23mのツリーがゴールドに輝き、中四国最大級、約250万球のイルミネーションが園内を彩