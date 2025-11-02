大阪市内の福祉事業会社グループが、過大請求で障がい者雇用の給付金を数十億円規模で受け取った疑いがあるとして、市が監査を始めたことが関係者への取材で分かりました。大阪市の監査を受けているのは、大阪市中央区の福祉事業会社「絆ホールディングス」のグループ会社などが運営する５つの事業所です。関係者によりますと、絆ホールディングスは事業所を利用する障がい者が一般企業などで半年働いた場合に、国や自治体か