【全国のきょうの天気】関東から西の太平洋側はおおむね晴れるでしょう。日本海側は、雨が降りやすく、北陸や東北は雨が強まり、雷雨になる所があるでしょう。北海道は雨や雷雨で、山沿いでは雪が降りそうです。【全国の予想最高気温】関東から西の各地は、平年より高い傾向で、21℃前後の所が多いでしょう。札幌は10℃と、平年を下回りそうです。【全国の週間予報】大阪から那覇です。3日の文化の日は、晴れる所が多いでしょう。