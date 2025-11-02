巨人・田中将大投手が２日までに自身のインスタグラムを更新。３７歳の誕生日を迎えたことを報告した。黒いタンクトップを着て青い小さなパーティーハットをかぶった田中は「ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙパパ」と書かれたプレートと「３」と「７」のろうそくが載ったフルーツタルトを持ち、笑顔のショットを投稿。「３７歳になりました家族にお祝いをしてもらえて最高です」とコメントした。この投稿には誕生日を祝うコ