社会や公共の福祉・文化などに貢献した人などを表彰する褒章の受章者が発表され、県内では7人が受章します。褒章は社会や公共の福祉・文化などに貢献した人などを国が表彰するものでこの秋、県内では7人が受章します。業務に励み模範となる人に贈られる黄綬褒章を受章するのは3人で、造船関連業として下関ヤンマー販売の代表取締役＝竹矢敏光さん（77）。日本料理人で湯免観光ホテル総料理長の福田和正さん（68）金融業とし