26年前、名古屋市西区で主婦の女性を殺害したとして69歳の女が逮捕された事件で、警察が、去年から事件の関係者を洗い直していたことがわかりました。 【写真を見る】26年前の殺人事件で逮捕 69歳女は夫の同級生「いまだに信じられない」警察は去年から事件関係者を洗い直していた 安福久美子容疑者 直接面識ない高羽奈美子さんをなぜ狙った？ けさ送検された名古屋市港区のアルバイト、安福久美子容疑者（69）は、1999年、名古