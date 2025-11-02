◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）レースはエースが揃う７区へ。優勝争いとともに、シード争いも気になる展開となってきた。独走状態の駒大を追うのは中大、連覇を狙う国学院大。以降帝京大、青学大、創価大、早大、順天堂大と続く。シード権が与えられるのは上位８チーム。前回シードの城西大は６区通過時点で