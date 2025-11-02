きょうとあすは、低気圧や上空寒気の影響で、山陰から北陸、東北では雲が多く、雨や雷雨となる所があるでしょう。北陸や東北では土砂災害などに注意・警戒が必要です。北海道は次第に天気は回復に向かうでしょう。その他の地域は概ね晴れそうです。気温ですが、西から寒気が流れ込み、全国的に火曜日にかけて気温が下がる所が多くなる予想です。さて、あす11月3日「文化の日」は、「晴れの特異日」だそうです。特異日とは、過去数