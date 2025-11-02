「横浜市長杯、千葉経大−創価大」（２日、横浜スタジアム）先月２３日のドラフト会議で、阪神からドラフト１位で指名された、立石正広内野手（創価大）が、指名後初の公式戦で、本盗を決めた。２点リードの四回、先頭で四球を選び出塁。その後、２死一、三塁とチャンスが広がると、ダブルスチールを仕掛け、三走の立石が本塁へ滑り込んだ。好判断に加え、５０メートル６・０秒の脚力も披露した。