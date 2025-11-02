「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ−ドジャース」（１日、トロント）ドジャースの大谷翔平投手が２点を追う七回先頭の第４打席で四球を選んだ。この回からブルージェイズは難敵右腕のイエサベージを送り込んできた。独特とも言えるスプリットの軌道を持つ新人との対戦。初球のスプリットを冷静に見極め、２球目も手を出さなかった。カウント有利となり、３球目もワンバウンド。４球目のスライダーには手を出さず