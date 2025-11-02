FIFA U−17女子ワールドカップモロッコ2025準々決勝が1日に行われ、U−17日本女子代表（リトルなでしこ）は朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）に1−5の大敗で敗退を喫した。開始37秒で失点。相手GKのロングボールからゴール前まで運ばれ、抜け出したキム・ウォンシムにゴールネットを揺らされた。6分には自陣でのクリアミスからリ・ウイギョンにリードを広げられる。リトルなでしこは8分に1点を返す。敵陣でボールを奪った中