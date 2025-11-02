トッテナム・ホットスパーを率いるトーマス・フランク監督が、記録的なゴール期待値の低さに終わったことに言及した。1日、イギリスメディア『フットボール・ロンドン』が伝えている。プレミアリーグ第10節が1日に行われ、トッテナム・ホットスパーはホームでチェルシーと対戦。34分にジョアン・ペドロに先制点を許すと、最後まで追いつくことはできず、このまま0−1で敗れ、公式戦2連敗となった。データサイト『OPTA』によ