岡山の人は、概して外向的といわれます。人当たりが良くて積極性があるのは、「晴れの国・岡山」の気候のせいでしょうか。また、周囲の状況をうまく判断して、臨機応変に対応します。頭の切り替えが早く、自分の置かれているポジションを正確に理解する力が備わっているのです。ただし、そうした対応のうまさが、逆にうさんくさく思われてしまう場合もあるようです。利発さイコール抜け目のなさと見られがちなのは、温暖で海