【シン・リジィ／脱獄（１９７６年）】アイルランドの国民英雄的バンドの最高傑作。ツインリードギターのソリッドかつスリリングなサウンドにベースでフロントマンのフィル・ライノットの個性的なボーカルという編成で世界的人気を得た。結成は１９６９年だが当初はアイリッシュ音楽的要素が強く、ツインリードギターという鉄壁のスタイルが完成したのは７４年からだった。メンバー変遷を経て新たに加入したブライアン・ロバー