現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップターフスプリント（G1・芝1000m）は、I.オルティスJr.騎乗のシソスパイシー（牝3・J.ダンジェロ）が、鮮やかな逃げ切りを決めた。2着にエージーバレット（牝5・R.バルタス）、3着にカーデム（せん9・C.ヒルズ）が入った。勝ちタイムは0:55.24（良）。日本馬、佐々木大輔騎乗のインビンシブルパパ（牡4・美浦・伊藤大士）は6着、O.マーフィー騎乗のピ