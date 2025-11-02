もし、皆さんの親の余命がわずかだとわかったら、皆さんは限られた時間をどのように過ごしますか？親の気持ちを尊重しつつ、だけどのこされる人たちの後悔がないよう、大切に過ごしたいですよね。今回ご紹介する作品は、母のために実家に戻り、在宅介護をしたキクチ│片耳なんちょー(@kkc_ayn)さんの作品です。親の最期とどう向き合うべきかを考えさせられる作品です。『20代、親を看取る』をご紹介します。どうぞごらんくだ