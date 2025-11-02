ゲーム『ドラゴンクエストI＆II』リメイクとなる『HD-2D版 ドラゴンクエストI＆II』が発売されたことを記念して、公式Xにて「令和のドラクエ4コマ」が公開された。第3弾は『月刊コロコロコミック』で連載されていた『絶体絶命でんぢゃらすじーさん』で知られる漫画家・曽山一寿氏が描いている。【画像】ブチ切れるゴーレム（笑）物理道具「ようせいのふえ」ドラクエ4コマ漫画「ようせいのふえ」を題材にした4コマ漫画で、ゴ