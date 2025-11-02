嵐の櫻井翔とSUPER EIGHTの村上信五が出演する日本テレビのバラエティー『櫻井信五の鬼スケ旅Season2』（深0：40）が10月31日に放送された。移動の最中では、櫻井が嵐の活動休止時にSUPER EIGHTからもらったプレゼントのエピソードを明かした。【写真】第2弾の舞台は滋賀！“鬼スケ”旅に出る櫻井翔＆村上信五実は誕生日が1日違いの同級生である2人がまだ知らない日本各地の魅力を“とにかく可能な限りたくさん”伝えるため、