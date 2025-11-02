イギリス東部で1日、列車内で複数の人が刺される事件が起き、9人が重体となっています。地元警察は容疑者2人を逮捕したと明らかにしました。イギリスの警察によりますと1日、北部からロンドンのキングス・クロス駅に向かっていた列車内で複数の人が何者かに刺され、列車は東部のハンティンドン駅で緊急停車しました。この事件で刺された10人が病院に運ばれ、9人は重体だということです。かけつけた地元警察に容疑者2人が逮捕され、