きょう未明、神奈川県大和市でアパートの2階が燃える火事があり、火元の部屋から女性1人の遺体が見つかりました。きょう午前3時ごろ、大和市福田で「アパートの2階が燃えている」と近くの住人から119番通報がありました。警察などによりますと、火はおよそ3時間半後に消し止められましたが、木造2階建てアパートの2階部分が全焼し、火元の部屋から女性1人の遺体が見つかりました。この部屋に住む男性と娘がけがをして病院に運ばれ