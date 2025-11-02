歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。母親の家にいた鳩の巣立ちの様子を投稿しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】母親の家にいた鳩の巣立ちを報告「『今朝居なかったの！別れも音もなく巣立ったわ』と、ばばちゃん」投稿によると、「ばばちゃんの家」の庭で鳩が巣を作り、雛が巣立ったことを伝えています。写真からは、緑に覆われた住宅のベランダ付近に作られた巣と、そこで育った鳩の様子が確認できます