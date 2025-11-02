Photo: Shutterstock.com Teslaがサイバートラックのリコールを発表しました。対象となるのは6197台で、過去のリコールよりは影響はかなり小さいものの、それでもまたリコール。もうギャグか？ってほどリコールしまくっています。糊付け問題今回のリコールで問題になっているのは、オプションのライトバーアクセサリー（だから対象車が少ないんだね！）。これの取り付けに使用されたプライマ