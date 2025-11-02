働き方や老後の生活への関心が高まる時期を迎えている就職氷河期世代は、自らのキャリアや老後についてどのように感じているのでしょうか。WeCapital株式会社（東京都港区）が実施した「就職氷河期世代のキャリア・生活・老後不安」に関する調査によると、これまでのキャリアに関する不満は「給料が思うように上がらない」が約半数となりました。また、約7割が「老後は年金だけでは生活できない」と回答したことがわかりました。【