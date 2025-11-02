【サスカトゥーン（カナダ）共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第3戦、スケートカナダは1日、カナダのサスカトゥーンで行われ、女子の千葉百音（木下グループ）がGP初優勝を果たした。中井亜美（TOKIOインカラミ）は3位でGPファイナル進出を決めた。