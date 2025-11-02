ビッグダディこと林下清志が２日、Ｘに「元カノとの思い出」と題して投稿した。林下は「よくメディアに露出していた頃に盛岡駅のトイレに入りしゃがんでいたら中学生ぐらいの二人組が『ビッグダディさんですよね、写真お願いしていいですか』」とテレビ出演が多かったころに写真をお願いされたことがあったと振り返った。他にも「三人組の大学生が写真を撮ってくれと言うので一人一人と撮っていたら、三人目が『俺は土下座して