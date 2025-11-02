元AKB48で女優の前田敦子（34）が、1日放送のTBS系「人生最高レストラン」に出演。AKB48グループの選抜総選挙の裏話をした。前田はグループのメジャーデビュー曲「会いたかった」のセンターに抜てきされた。たが、「負けず嫌いなのに目立ちたくない、みたいな。よくわからないタイプのキャラだったので。秋元（康）先生に『私はもう（センターを）やりたくない』とか言い出したりしていました」。すると、ほかのメンバーが「『あっ