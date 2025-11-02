元外務大臣の河野太郎氏が２日、「サンデー・ジャポン」（ＴＢＳ系）に出演し、与野党６党で合意したガソリン暫定税率廃止についてコメントした。ガソリン暫定税率廃止に反対の立場だった河野氏は「温暖化が進んでいる時に『化石燃料を普通に使っていいんだよ』というメッセージなってしまうのは非常にまずい」と危惧。そのうえで「本当に困っている人にはガソリン、電気だったり支援をするけど。何もフェラーリやポルシェに入